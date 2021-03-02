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"إفريقية النواب" تؤكد على أهمية استغلال القوة الناعمة للمصريين فى الخارج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية استغلال القوة الناعمة للمصريين فى الخارج للدفاع عن القضايا الوطنية وآليات وخطط للتواصل مع العمق الأفريقى، لافتًا أن الشعوب الأفريقية تقدمت كثيرًا، ولابد أن نعى ذلك.

وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على ضرورة التحرك ومواكبة المستجدات الجديدة، مشيرا إلى أنه تواصل مع القيادات المصرية الفاعلة من المصريين في الخارج للتواصل وإيجاد طرق للوصول للبرلمانين فى شيكاغو وواشنطن وكالفورنيا ونيوجيرسي بالكونجرس، لتوضيح الصورة الحقيقية عن حقوق مصر في مياه النيل، ودعم موقف مصر في المشكله المصرية الإثيوبية.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة توضيح الصورة لأصحاب القرار ومحتاجين أيضًا التواصل مع القوة الناعمة من المصريين فى الخارج، متسائلا عن دور الكنيسة الأرثوذكسية وتأثيرها فى إثيوبيا وآلية التواصل مع القيادات الدينية هناك لدعم الحقوق المصرية؟.

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