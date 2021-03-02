ميسي أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يتصدر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي الدوري الاإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 19 هدفًا.





ويأتي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية برصيد 16 هدف، وذلك بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث جيرارد مورينو.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني كالآتي:-





1- ليونيل ميسي.. 19 أهداف

2- لويس سواريز.. 16 أهداف

3- جيرارد مورينو.. 14 أهداف

4- يوسف النصيري .. 13 أهداف

5- كريم بنزيما.. 12 أهداف

6- أليكسندر إيساك .. 12 أهداف

7- خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف

8- ميكيل اويارزابال .. 10 أهداف

9- روجر مارتي .. 10 اهداف

10- اياغو اسباس .. 9 أهداف



