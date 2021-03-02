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ميسي أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
غدير أحمد
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يتصدر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي الدوري الاإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 19 هدفًا.
ويأتي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية برصيد 16 هدف، وذلك بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث جيرارد مورينو.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني كالآتي:-
1- ليونيل ميسي.. 19 أهداف
2- لويس سواريز.. 16 أهداف
3- جيرارد مورينو.. 14 أهداف
4- يوسف النصيري .. 13 أهداف
5- كريم بنزيما.. 12 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 12 أهداف
7- خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
8- ميكيل اويارزابال .. 10 أهداف
9- روجر مارتي .. 10 اهداف
10- اياغو اسباس .. 9 أهداف
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