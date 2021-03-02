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6 مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجاري (انفوجراف)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
دينا ابراهيم
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان علي مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الأحد وحتي اليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، علي 6 مشروعات قوانية هامة.
وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف هذه القوانين وجاءت كالتالي:
1- البرلمان يوافق نهائيًا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
2- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات.
3- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التنظيم والإدارة.
4- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الموارد المائية والري.
5- البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
6- البرلمان يوافق على قانون بوابة العمرة في مجموعه.
وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف هذه القوانين وجاءت كالتالي:
1- البرلمان يوافق نهائيًا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
2- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات.
3- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التنظيم والإدارة.
4- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الموارد المائية والري.
5- البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
6- البرلمان يوافق على قانون بوابة العمرة في مجموعه.
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