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6 مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجاري (انفوجراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان علي مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الأحد وحتي اليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، علي 6 مشروعات قوانية هامة.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف هذه القوانين وجاءت كالتالي:

1- البرلمان يوافق نهائيًا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.

2- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات.

3- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التنظيم والإدارة.

4- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الموارد المائية والري.

5- البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

6- البرلمان يوافق على قانون بوابة العمرة في مجموعه.
6 مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجاري (انفوجراف)
6 مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجاري (انفوجراف)

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