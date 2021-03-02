6 مشروعات قوانين وافق عليها البرلمان خلال الأسبوع الجاري (انفوجراف)

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان علي مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الأحد وحتي اليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، علي 6 مشروعات قوانية هامة.



وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف هذه القوانين وجاءت كالتالي:



1- البرلمان يوافق نهائيًا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.



2- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات.



3- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التنظيم والإدارة.



4- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الموارد المائية والري.



5- البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.



6- البرلمان يوافق على قانون بوابة العمرة في مجموعه.