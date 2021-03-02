حملات مكبرة على المنشآت الصناعية المخالفة بالإسكندرية (صور)



وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت؛ وتحرير 15 محضرا متنوعا، وتوجيه 9 انذارات؛ ورصد 13 مخالفة ؛ وسحب 11 عينة للتحليل.



تأتي الحملة تفعيلا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 70 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وعضوية الجهات المعنية، للمرور على المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية على المحاور والطرق الرئيسية ؛ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.



كما تم شن حملة مكبرة بمشاركة جهاز شؤون البيئة، ومديريات الشؤون الصحية، والتموين، والقوى العاملة، والطب البيطري ومن حي وسط: معاون رئيس الحي للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، وإدارارت رخص المحلات، وشؤون البيئة، واشغال الطريق، وتم خلالها المرور علي المنشآت الصناعية بشوارع؛طريق الكورنيش، بورسعيد، قنال السويس، وقنال المحمودية.



أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 2 منشأة إغلاق كامل و2 منشأة إغلاق جزئي، بمعرفة إدارة رخص المحلات بحي وسط، لعدم وجود تراخيص ب 2 منشأة، ولمخالفة الترخيص ووجود مخالفات بعدد 2 منشأة اخري.



كما تم تحرير 4 محاضر صحية لعدد 4 منشات، وسحب عدد 11 عينة مواد غذائية للتحليل بمعامل وزارة الصحة، بالاضافة الي رصد 7 مخالفات خاصة بالسلامة والصحة المعنية وجاري مخاطبة الأمن الصناعي لاتخاذ اللازم وذلك بمعرفة مديرية الشئون الصحية،تحرير عدد 7 محاضر أمن صناعي بمعرفة مكتب الأمن الصناعي وسط، التابع لمديرية القوي العاملة



وتم حصر 104 عاملا، وتوجيه 9 إنذارات ل 9 منشآت، لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة، وكذلك المرور علي عدد 7 منشآت بمعرفة جهاز شئون البيئة، إدارة شئون البيئة بحي وسط؛ وتحرير عدد 3 محاضر لمخالفة المادتين 37 و42 لقانون البيئة ؛ بالاضافة الي رصد 6 مخالفات بعدد 3 منشآت تابعة لجهاز التنمية الصناعية؛ وجاري مخاطبة التنمية الصناعية لتحرير محاضر بتلك المخالفات،وتحرير محضر تمويني لعدم الإعلان عن الاسعار بمعرفة إدارة تموين وسط،كما تم رفع وإزالة عدد من حالات الاشغالات المتنوعة المتنوعة بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي لفتح وتوسعة الشوارع للمارة والمرور.

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.