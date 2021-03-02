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أحمد موسى: المجتمع الدولي يعلم نوايا إثيوبيا ضد مصر والسودان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجتمع الدولي يعلم نوايا أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، ضد مصر والسودان.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبي احمد ارتكب مجازر وجرائم حرب بحق شعبه ويحاصر إقليم تيجراي منذ نحو 5 أشهر.

ولفت الإعلامي أحمد موسي، إلى أنه تم اليوم القبض على مراسل «BBC» في أثيوبيا نتيجة لتقرير كتبه عن الأحداث الجارية في إقليم التيجراي.

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