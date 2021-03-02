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عاجل- نجم بيراميدز يغادر مباراة المصري للإصابة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واشتكى توفيق من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

وقام الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بالدفع بمحمد فاروق بدلا من أحمد توفيق في الدقيقة 67 بعد إصابة توفيق.

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