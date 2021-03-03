لتعزيز العلاقات مع السودان وتطوير مصانع الإنتاج الحربي.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مهمين، على الصعيدين الداخلي والخارجي.





في البداية، استقبل الرئيس السيسي وزيرة الخارجية السودانية، مؤكدا على النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كل جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، كما عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، لاستعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي.





السيسي يستقبل وزيرة الخارجية السودانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.





وأكد الرئيس النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كل جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل، كما طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني.





وأعرب الرئيس عن مساندة مصر لجميع جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.





كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.





من جانبها، أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحا كبيرا.





كما شهد اللقاء التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.





تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي.





ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خصوصا في ظل دورها الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.





كما وجه الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة، سعيا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير.



