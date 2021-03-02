الأرصاد تفاجئ الجميع بالتوقعات المناخية الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض الأخبار المغلوطة عن الأرصاد مثل الحديث على ان درجة الحرار العظمى ستصل غدا لـ10 درجات مأوية.



وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن انخفاض درجة الحرارة الصغرى ىلـ10 درجات امر طبيعي في فصل الشتاء، معقبًا: "مفيش اي مفاجئات في الطقس في الغد،وهناك انخفاضًا طفيفًا بقيمة تصل لـ3 درجات".



ولفت إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة بسبب اننا في نهاية الشتاء، معقبًا: "احنا داخلين على الربيع، ومعروف أنننا بنسجل لأعلى درجة حرارة في الربيع، وليس في الصيف مثلما يتوقع البعض".

