أخصائية نفسية تكشف فوائد الحضن



قالت ياسمين جوهر، أخصائية نفسية، إن علاج نوبات التوتر يكون من خلال تهدئة التنفس، وهناك تمارين معينة للتنفس من خلال أخذ نفس عميق وكتمه لعدة ثواني وإخراجه بهدوء.



وشددت "جوهر"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة التركيز في تمارين التنفس، للخروج من حالات التوتر، وعند التفكير في أشياء، والخوف من نسيانها، وعلينا أن نكتب هذه الأشياء، والقيام بتمرين التنفس، للخروج من حالة التوتر.



ولفتت إلى أن الحضن يزيد من الاحتواء، خلاف أن ضربات القلب بين الشخصين تتوافق، وهذا يزيد من هرمون الراحة إلى حد كبير.



