Advertisements

أخصائية نفسية تكشف فوائد الحضن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:37 م
كساب أحمد
Advertisements

قالت ياسمين جوهر، أخصائية نفسية، إن علاج نوبات التوتر يكون من خلال تهدئة التنفس، وهناك تمارين معينة للتنفس من خلال أخذ نفس عميق وكتمه لعدة ثواني وإخراجه بهدوء.

وشددت "جوهر"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة التركيز في تمارين التنفس، للخروج من حالات التوتر، وعند التفكير في أشياء، والخوف من نسيانها، وعلينا أن نكتب هذه الأشياء، والقيام بتمرين التنفس، للخروج من حالة التوتر.

ولفتت إلى أن الحضن يزيد من الاحتواء، خلاف أن ضربات القلب بين الشخصين تتوافق، وهذا يزيد من هرمون الراحة إلى حد كبير.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 21 ساعة

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل- نجم بيراميدز يغادر مباراة المصري للإصابة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

07:26 م

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات