Advertisements

القبض على تاجرين ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من السجائر بالجيزة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1800) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.


كما تم ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1450) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.


وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- نجم بيراميدز يغادر مباراة المصري للإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ يوم

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

عاجل- نجم بيراميدز يغادر مباراة المصري للإصابة

08:32 م

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات