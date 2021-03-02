القبض على تاجرين ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من السجائر بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1800) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.





كما تم ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1450) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



