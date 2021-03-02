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وزيرة التضامن تكشف تفاصيل مبادرة "الإسعاف الاجتماعي"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية من حيث تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الصحية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" تستهدف رعاية المواطنين ممن يعانون من ظروف صعبة مركبة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن خدمة "الإسعاف الاجتماعي" ستتوفر من خلال خط ساخن ومنصة إلكترونية.

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