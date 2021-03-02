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وزير الطيران يستعرض من البرلمان جهود الوزارة في ملف نقل "الجثامين"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الاستماع إلى بيان الوزارة بشأن ما ألقاه الوزير أمام المجلس يناير الماضي، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.

من جانبه استعرض وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، جهود الوزارة في ملف نقل الجثامين، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى التي تلقاها من نواب محافظة سوهاج، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بشأن توفير ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفيات الأقرب لمطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه.

واستكمل وزير الطيران: "يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج، والتي يتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت لحين انتهاء كافة الإجراءات، حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برا من مطار القاهرة إلي محافظة سوهاج".

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