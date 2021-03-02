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"محافظ قنا" يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة النهائية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور العميد ياسر وحيد، رئيس أشغال المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز التى يستهدفها المشروع.

أوضح الداودى انه تم مراجعة خطة المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها من خلال المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى وشدد على المسئولين بسرعة الإنتهاء من إعداد الخطة وتسليمها للمنطقة الجنوبية العسكرية غدا بحد أقصى مؤكدا على أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى القرى الأم وتوابعها من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الصحة – التربية والتعليم – الغاز الطبيعى – الطرق ) مشيرا الى انه سيتم إنشاء مجمعات لتقديم الخدمات ذات تصميم موحد تشمل العديد من المؤسسات الخدمية.

جدير بالذكر ان المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى يعد الأول من نوعة الذى تتبناه الدولة بإستثمارات تصل الى ٥١٥ مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في ٥١ مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا هى ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص ) وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل الى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن.

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