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مصرع 12 شخصا بحادث سير جنوب ولاية كاليفورنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت شبكة CNN أن ما لا يقل عن 12 قتلوا، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم بين عدة مركبات في جنوب ولاية كاليفورنيا، على بعد حوالي 10 أميال شمال الحدود المكسيكية.

 

وقع الحادث بعد أن سارت مركبة بشكل مباشر باتجاه شاحنة كبيرة تتجه شمالا على طريق الولاية 115 في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، حسبما صرح متحدث باسم إنفاذ القانون للشبكة.

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