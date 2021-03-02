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تعليم قنا: اداء امتحان مادتي الفلسفة والأحياء بنسبة تجاوزت 94%

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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فاجأ الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرستي ابو بكر الصديق الابتدائية المشتركة ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بقنا من اجل الاطمئنان على اتباع المدارس لكافة الاشتراطات الوقائية الواجبة وتحقق تباعد الطلاب باللجان ومراجعة تعقيم المدارس والتزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات الآمنة.

أكد خالد أن طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية لم يصادفن أي مشكلات في امتحانهن، وفي نفس السياق تم التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات وتمكن الطلاب من امتحان مادتي الفلسفة ووالأحياء بنسبة تجاوزت 94%.

استمع خالد إلى طلاب الصف السادس الابتدائي وتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الإمتحانية ومناسبة أسئلة الامتحان لمستوى الطالب المتوسط.
رافق مدير تعليم قنا في جولته دكتور سيد عباس مدير عام إدارة قنا التعليمية ودكتور رجب احمد وكيل إدارة العلاقات العامة ومحمد نصر الدين مدير المكتب الفني.

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