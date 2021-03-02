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وزير قطاع الأعمال يكشف آليات تطوير تصنيع الدواء بمصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:52 م
هشام توفيق
هشام توفيق
كساب أحمد
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات الأدوية التابعة للوزارة تنتج 12% فقط من الادوية في مصر، ولكن اهمية هذه الشركات تكمن في أنها كانت تنتج الأدوية الشعبية التي تقدر بجنيهات بسيطة، معقبًا: "الشركات كانت بتنتج الأدوية الشعبية بخسارة، ولما كانت بتوقف الانتاج دواء بجنية، بيوجد البديل بتاعه بـ30 جنيه".

وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة ساعدت شركات الأدوية في تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وهذا أدى لخروج الشركات من خسارة تقدر بـ70 مليون جنيه منذ 3 سنوات، وتحقيق أرباح تقدر بـ700 مليون جنيه.

ولفت إلى ان الوزارة تعمل على صيانة شركات الأدوية بقيمة تصل لـ1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى على التوسع في الإنتاج، خاصة في الخارج.

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الكلمات المفتاحية

شركات الادوية الصناعات الدوائية الدواء المصري

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