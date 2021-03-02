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وزير الطيران يكشف خطة الوزارة للاستفادة من بعض الطائرات القديمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، خطة الاستفادة من بعض الطائرات القديمة، موضحا أنه تم فتح مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة من طراز A600- 300، بمبلغ 3.2 مليون دولار، وكان أكبر عرض مقدم لشراء هذه الطائرات هو 2.6 مليون دولار.

وتابع: "وقد تمكنا من رفع قيمة بيع الطائرات واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بمبلغ 4.660 مليون دولار، مع الاتفاق مع المشتري علي قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بإجراء أعمال الصيانة بما يعد قيمة مضافة للصفقة، بالإضافة إلى القيام بإصلاح طائرتين B777200، كانت معدة للبيع بحالتهما وعودتهما للعمل بشركة مصر للطيران، للشحن الجوي.

جاء ذلك خلال الاستماع إلى بيان الوزارة بشأن ما ألقاه الوزير أمام المجلس يناير الماضي، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.


وأشار وزير الطيران، إلى أنه جار العمل علي صيانة عدد من الطائرات من طراز A320، كانت معدة للبيع وتجهيزها للعمل، وجاري تجهيز عدد 4 طائرات من طراز E-170، (كان مقررا استبعادها من الخدمة) لتأجيرها لإحدى الشركات.

وتحدث في كلمته، عن مشروعات تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتا إلي أنه تم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الألواح الشمسية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء، وبكل من مقر الهيئة الرئيسي، ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد، بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، كما تم توريد وتركيب 30 محطة أرصاد آلية بغرض رفع كفاءة الرصد الجوي، بتكلفة مليار و630 مليون دولار.

وأشار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إلي استحداث الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، موضحا أنه تم وضع منهجية لإنشاء الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال شهر سبتمبر 2020، معتمدة علي 4 عناصر رئيسية (الابتكار، والكفاءة والجودة المستمرة، والتأثير القابل للقياس).

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