أخصائية نفسية تكشف طريقة التعامل مع الأبناء حال التوتر بسبب كورونا (فيديو)

قالت ياسمين جوهر، أخصائية نفسية، إن أولياء الأمور إذا وجدوا أولادهم في حالة توتر بسبب أزمة كورونا، فلا يجب أن يستخدموا كلمات مماثلة "أهدوا شوية" أو "استرجلوا" لأن هذا يزيد من خوفهم.



وشددت "جوهر"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة تقبل أولياء الأمور شعور التوتر لدى أولادهم، والحديث معهم للخروج من هذه الحالة.



وتابعت الأخصائية النفسية: "لازم نسمع لأولادنا، لأن أزمة كورونا جديدة على الجميع سواء أطفال أو كبار، وعدم الاستماع إلى الأطفال يزيد من توترهم".

