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ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الأثار بالاسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة بشتى صورها، ولاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار.


أكدت معلومات مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكن المتهم، وأمكن ضبطه، وكذا ضبط (7 أشخاص آخرين، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب بالمسكن المشار إليه، وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد 5م ×2م وعمق 10م تقريبًا جزء منه مغمور بالمياة بداخله فتحة تودى لسرداب - إناء فخارى إسطوانى الشكل يشتبه فى أثريته - كمية من الأتربة والأحجار الناتجة عن أعمال الحفر – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر خلسة بالمسكن المشار إليه بالإشتراك مع المتهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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