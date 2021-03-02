جامعة سوهاج تعتذر لنادي الزمالك بعد واقعة سؤال بن شرقي







وتابع عزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض الأستاذة يلجؤون إلى الأسئلة الافتراضية، لكنه تصرف فردي غير مقبول»، مشيرا إلى أن الجامعة قررت إيقاف انتداب الأستاذ المنتدب من جامعة أسيوط.



وأوضح أنه خاطب رئيس جامعة أسيوط لإحالة الأستاذ المسئول عن الواقعة إلى التحقيق، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي قدم اعتذارا أكد خلاله أن الخطأ غير مقصود.

وقدم رئيس جامعة سوهاج الاعتذار إلى نادي الزمالك قائلا: «نعتذر لنادي الزمالك وجمهوره العريض، ما حدث خطأ غير مقصود»، مشيرا إلى أن تواصل مع الأستاذ الجامعي، صاحب الواقعة مرتين دون رد، ثم قام بإرسال رسالة إليه.



قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تلقي رسالة بعد إجراء امتحان كلية الحقوق اليوم الثلاثاء تكشف تفاصيل واقعة وجود سؤال بأحد الامتحانات يتضمن إساءة إلى لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي.