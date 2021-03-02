أحمد موسى عن واقعة سؤال بن شرقي: مؤسفة وصعبة جدا (فيديو)



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد "واقعة مؤسفة وصعبة جدا، تصرف فردي لا يعكس قيمة أستاذتنا بالجامعات".



ووجه موسى التحية إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بعدما أجرى اتصالا مع اللاعب أشرف بن شرقي.



وقررت جامعة سوهاج إلغاء انتداب الأستاذ الجامعي، مع مخاطبة جامعة أسيوط لإحالته إلى التحقيق.



علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة كلية الحقوق بجامعة سوهاج، التي تضمنت وضع سؤال خلال أحد الامتحانات يحمل إساءة إلى لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي.