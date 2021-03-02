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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع ضخم لتطوير قطاع الغزل والنسيج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه كان عضوا في جمعية شباب رجال الأعمال المصريين وفي عام 1995 تم البدء في عقد مؤتمرات اقتصادية عامة ثم تنظيم مؤتمر حول أهمية صناعة الغزل والنسيج والقطن في مصر.

وأضاف هشام توفيق في حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة لارتباطها بالزارعة وصناعة الملابس الجاهزة والتجارة ".

وتابع هشام توفيق: "صناعة الغزل والنسيج مهمة للتصدير والتجارة الخارجية، ومع تولي مسؤولية الوزارة وجدت استشاري قام بتصميم دراسة كاملة حول شركة الغزل والنسيج لتطوير الغزل والنسيج ".

وأكمل:" الرئيس السيسي وجه بتطوير الغزل والنسيج وتوفير التمويل المطلوب للتطوير وبدأنا من 2019 لتطوير شركة الغزل والنسيج ".

ولفت هشام توفيق: "نعمل على الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج سواء من تدريب العمالة وتغيير الإدارات ودمج الشركات ووجود إدارة مركزية للتسويق، وتكلفة المشروع 21 مليار جنيه ومن المتوقع أن يبدأ عمل مصنع تلو الاخر في الغزل والنسيج في النصف الثاني من عام 2022".

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