نشأت الديهي يوجه رسالة نارية للشعب الإثيوبي



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان السوداني، الفريق محمد عثمان الحسين، أكد أن هناك تحديات مشتركة بين البلدين، بينما قال رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد، إن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق، وأعرب عن استعداد القاهرة لتلبية كافة طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية.



وتابع أن ما يجري الآن في القاهرة والخرطوم له دلالة كبرى وعميقة، ففي مصر يتم توحيد الموقف الدبلوماسي المصري السوداني بلقاء وزير الخارجية المصري بنظيرته السودانية، وفي الخرطوم هناك توحيد للموقف العسكري المصري السوداني بحضور قادة الجيشين المصري والسوداني أثمر عن اتفاقية عسكرية، بما يؤكد أن هناك تحديات مشتركة وهي تحديات أمن قومي، وعلى أولوياتها سد النهضة والأمن الماضي والإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي، كما أن هناك زيارة رئاسية رفيعة المستوى مرتقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم السبت المقبل.



وأكد، أن إثيوبيا تهدد الامن القومي والمائي العربي وتهدد بقاء دولتي المصب مصر والخرطوم، مناشدًا المواطنين الإثيوبيين: "حكامكم يقامرون بمستقبلكم ويلعبون بالنار، ومصر لست ضد التنمية في إثيوبيا كما يصوروا لكم".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم اليوم توقيع اتفاقية عسكرية في الخرطوم بين مصر والسودان بحضور قائدي جيش البلدين.