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أمير توفيق: تعلمت من الخطيب إنكار الذات والعمل المؤسسي في الأهلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي على أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي.

وأضاف أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي بأنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئيس النادي ، عقد بيبو جلسة معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها.

وتابع بأن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.

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