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عاجل.. بي إن سبورتس تُعلن عن أسعار الاشتراك في البطولات الكبرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" عن أسعار الاشتراكات الخاصة، بالباقة الرياضية في البطولات الأفريقية والأوروبية والعالمية في الفترة المقبلة.

وتعد شبكة "بي إن سبورتس" القطرية من أقوي وأنجح الشبكات في الشرق الأوسط، بل في العالم عبر قنوات أجنبية خاصة بها، سواء رياضية أو ترفيهيm مثل المسلسلات والأفلام.

وكشفت الشبكة الرياضية عن أسعار البطولات الرياضية لكرة القدم المنقولة عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة:-

- كأس أمم أوروبا بسعر 125 دولار، بقيمة "2000 جنية مصري".

- كوبا أمريكا بسعر 30 دولار، بقيمة "480 جنية مصري".

- كأس الأمم الأفريقية 45 دولار، بقيمة "720 جنية مصري".

- كأس العالم المقام بقطر 145 دولار، بقيمة "2320 جنية".

وتسيطر الشبكة القطرية على العديد من البطولات الحصرية، في كافة الألعاب المختلفة سواء في كرة القدم أو التنس أو اليد أو الطائرة، وحتي كرة السلة مؤخرًا.

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