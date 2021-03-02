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الكشف عن موقف الأهلي من المسحات الطبية بعد قرار اتحاد الكرة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:02 م
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الموقف بخصوص موقف النادي الأحمر من إجراء المسحات الطبية بعد قرار اتحاد الكرة عدم تحمل تكاليف المسحات الطبية للأندية.
وقال مصدر داخل الأهلي بأن النادي الأحمر ملتزم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية على لاعبيه للحفاظ عليهم.
وأضاف المصدر بأن الأهلي هدفه الأول حماية لاعبيه من الإصابة ويسعى دائمًا لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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