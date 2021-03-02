مها أبو عوف تروي تجربتها المآساوية في الإنجاب





تحدثت الفنانة مها أبو عوف، عن محاولاتها الكثيرة لمدة 15 عامًا، لدرجة أنها باتت متيقنة بأنها لن تُنجب وأن الحل البديل وهو التبني.



وروت "مها"، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس قائلة: "قعدت 15 سنة بحاول أخلف وروحت بلاد كتير أوي وعملت كل حاجة، واتعذبت كتير جدا في موضوع الحمل الكاذب وطلع مرض خطير".



وتابعت: "الدكاترة فى أمريكا قالولي إنسي خالص موضوع الحمل، وهنضطر نشيلك الرحم عشان ميجلكيش الحمل الكاذب فرفضت، ونزلت مصر وقولت خلاص سلمت امري لربنا وفكرت اتبنى".وأضافت: "فى يوم تعبت أوي فقولت لعزت، فقالي لازم تكشفي وفعلا روحت المستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل، جالي انهيار من الفرحة وركبت العربية و روحت عشان أبلغ منى أختي، ومن الفرحة نسيت بناتها فى المستشفى".



"عزت لما عرف قالي لازم نكلم الدكتور، وفعلا جه وشافني فعيط لما عرف، وقال طبيًا كل الحاجات بتقول أن أختك متخلفش لكن هي علمتني إن مقولش لأي ست أنتي مش هتخلفي".



وختمت أبو عوف حديثها قائلة: "الحمد الله جيبت ابنى وكنت خائفة عليه من كل حاجة و عزت قالي مينفعش التريبة كده لازم تسبيه يخرج ده ولد".