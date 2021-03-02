نشرة أخبار اليوم الثلاثاء 2 مارس في محافظة الإسكندرية



وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.



لا شكاوي من إمتحانات ثانية ثانوي



تابع الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لليوم الرابع، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية، حيث تابع سير أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي، وكذلك إمتحانات الصف الثاني الثانوي.



حبس عاطل لحيازته 200 طربة من مخدر الحشيش



أمرت نيابة العامرية ثان، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



محافظ الإسكندرية: مبادرة "حياة كريمة" نجاح غير مسبوق لنا



التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، لمتابعة أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير وتنمية 57 قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.



حملات مكبرة على المنشآت الصناعية المخالفة بالإسكندرية



شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.



وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت؛ وتحرير 15 محضرا متنوعا، وتوجيه 9 انذارات؛ ورصد 13 مخالفة ؛ وسحب 11 عينة للتحليل.

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.