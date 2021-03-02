بيراميدز يعود لسكة الانتصارات بالفوز على المصري









استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يتفوق علي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بستاد الدفاع الجوي بهدفين مقابل هدف.





افتتح عمر جابر التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 61 من زمن المباراة، ولكن أستطاع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي تعديل النتيجه سريعا و تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 من ضربه جزاء أحتسابها حكم اللقاء محمد الصباحي ، ثم جاء محمود وادي مهاجم الفريق السماوي ليقضي علي أمال المصري البورسعيدي و يبقي علي أمال الفوز لبيراميدز ليسجل هدف قاتل برأسية رائعه في الدقيقه 83 من زمن المباراة.





ويرفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة ليحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يظل المصري البورسعيدي في المركز 4 برصيد 22 نقطة جمعهم خلال 14 مباراة