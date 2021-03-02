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"القابضة للغزل والنسيج" تكشف من البرلمان عدد الشركات التي تحقق خسائر منذ 1994

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج: إن هناك 31 شركة تابعة، منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، لافتًا إلى أنها تحقق خسائر منذ عام 1994، بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمى إلى الجيلين الثانى والثالث، فى حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمى إلى الجيل الـ14، موضحًا أن الماكينات الموجودة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات فى الشركات تعمل منذ عام 1970.

وتابع أن حجم إيرادات النشاط الخاص بالشركة من واقع القوائم للشركة بلغت نحو ملياري جنيه، مقابل جملة أجور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لما يزيد على 51 ألف عامل، حيث بلغت نسبة إيرادات النشاط إلى جملة الأجور نحو 156%، مشيرا إلى أن صافى خسائر النشاط بالشركة بلغ نحو 3 مليارات و71 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن 48% من العاملين بشركات الغزل والنسيج لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلًا عن أن معظمهم بلغ من العمر أكثر من 55 عامًا، وأن أكثر من 20% منهم يعانون من أمراض.

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