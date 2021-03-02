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أول تعليق من بيراميدز بعد عبور عقبة المصري بالدوري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، موضحا أن الفوز مهم للغاية خاصة بعد النتائج الأخيرة، مشددا على أن اللقاء أمام المصري كان صعبا كونه فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

شدد على أن الفريق بالفوز على المصري سيركز على اللقاء المقبل أمام أسوان والفوز مرة أخرى، قبل بدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ولقاء نكانا الزامبي يوم ١٠ مارس المقبل، ولابد من البناء على الفوز والاستمرار في الانتصارات.

أضاف المدير الرياضي بأن النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات، مشددا على أهمية وجود أحمد حسام ميدو كمستشار فني لنادي بيراميدز خاصة وأنه تاريخ قوي ولاعب سابق كبير ووجوده إضافة للنادي الطامح لتحقيق كل البطولات مستقبلا في ظل خطته الطموحة الموضوعة من قبل الإدارة.

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