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الأردن: ربع من وصلتهم الرسالة لم يحضروا للتطعيم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال نائب رئيس المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، مازن الفراية، إن 25% من الأشخاص الذين وصلتهم رسالة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لم يحضروا التطعيم.

 

وأوضح الفراية أن عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم بلغ 419 ألف شخص وهم يشكلون ما نسبته 8% من الفئة المستهدفة، مبينا أن سكان الأردن 10.8 مليون وعدد من هم تحت الـ18 سنة ولن يتم تطعيمهم 5.6 مليون شخص، وعدد المصابين بالفيروس ولن يتم تطعيمهم 400 ألف شخص.

 

وأضاف: "إذا تم استثناء من هم تحت الـ18 ومن أصيبوا بالفيروس، فإن الفئة المستهدفة هي 4.8 مليون شخص"، مشيرا إلى أن "عدد المسجلين لتلقي اللقاح فوق 60 عاما والذين لهم الأولوية الأولى في التطعيم، عددهم 107 آلاف شخص ونسبتهم 22% من سكان المملكة".

 

وبين الفراية أن "عدد الذين أخذوا الجرعة الأولى 107 آلاف، ومن أخذوا الجرعتين 40 ألف"، وقال: "اليوم بعثنا رسائل لـ13 ألفا لتلقي اللقاح وجاء منهم 9 آلاف".

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