صراع مشتعل على شراء نادي إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك اتجاه لبيع جزء أو كل أسهم نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى مالك جديد.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن شركة سونينج قررت بيع أغلبية الأسهم في النادي نظرًا للحاجة إلى 200 مليون يورو من عائدات البيع.





وأوضح الموقع الإيطالي أن سونينج عاشت عامًا صعبًا عقب تفشي وباء فيروس كورونا بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على الاستثمار في كرة القدم.





وأكد الموقع الإيطالي أنه هناك مشتري جديد يرغب في الحصول على ملكية إنتر ميلان بالإضافة إلى صندوق BC Partners الأوروبي.





وألمح الموقع الإيطالي أن في الساعات القليلة الماضية، ظهر صندوق قطري مستعد لدخول عملية الشراء بالسيولة المالية اللازمة.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن شركة سونينج حددت يوم 31 مارس المقبل موعدًا نهائيًا لإغلاق عملية بيع إنتر ميلان.







