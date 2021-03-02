Advertisements

صراع مشتعل على شراء نادي إنتر ميلان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك اتجاه لبيع جزء أو كل أسهم نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى مالك جديد.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن شركة سونينج قررت بيع أغلبية الأسهم في النادي نظرًا للحاجة إلى 200 مليون يورو من عائدات البيع.

وأوضح الموقع الإيطالي أن سونينج عاشت عامًا صعبًا عقب تفشي وباء فيروس كورونا بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على الاستثمار في كرة القدم.

وأكد الموقع الإيطالي أنه هناك مشتري جديد يرغب في الحصول على ملكية إنتر ميلان بالإضافة إلى صندوق  BC Partners الأوروبي.

وألمح الموقع الإيطالي أن في الساعات القليلة الماضية، ظهر صندوق قطري مستعد لدخول عملية الشراء بالسيولة المالية اللازمة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن شركة سونينج حددت يوم 31 مارس المقبل موعدًا نهائيًا لإغلاق عملية بيع إنتر ميلان.
 


أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 14 ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الحالة الصحية للطفل "ريان" بعد تلقيه أغلى دواء في العالم

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 23 ساعة

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات