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وزير الطيران: عقد اجتماع مع وزيرة التضامن لبحث تنفيذ آليات المعاش المبكر للعاملين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة،
إنه تم عقد اجتماع مع وزير التضامن الاجتماعي لبحث تنفيذ آليات المعاش المبكر للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار أنسب البرامج بما يصب في صالخ العاملين بالشركات.

جاء ذلك خلال استماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى بيان الوزارة الذي ألقاه الوزير أمام المجلس في يناير الماضي، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.

وبشأن إعادة هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران، قال الوزير، إنه تم التعاقد عام 2018 مع بيت خبرة أجنبي للعمل علي إعادة الهيكلة، وبعد انتهاء بيت الخبرة من أعماله تم التعاقد مع إحدي الشركات لتنفيذ الإجراءات وتوصيات بيت الخبرة الأجنبي، ثم تم إسناد المشروع بالكامل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "بدون مقابل"، وبعد اجتماعات لمناقشة المقترحات تم الاتفاق علي أن تكون "مصر للطيران" شركة قابضة ويتبعها 3 شركات.

وأشار الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، إلى التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية، ومنها دول السودان، جنوب السودان، غانا، العراق، زامبيا.

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