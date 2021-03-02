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لميس الحديدي عن التعاون المصري السوداني: تحرك "لافت" للنظر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وصفت الاعلامية لميس الحديدي، التحركات المصرية السودانية خلال الساعات الاخير بـ"اللافتة للنظر"، بشأن التحديات الأمنية التي تواجه دول المصب، جراء إصرار أديس ابابا على القيام بعملية الملء الثاني.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،: "لديثا ثلاث مستويات للتحرك، بداية من مباحثات رئيسا اركان القوات المسلحة للبلدين، أعقبها توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري لتحقيق الامن القومي بينهما، ثم زيارة وزيرة الخارجية السودانية التي التقت بالرئيس السيسي وسامح شكري وزير الخارجية، بالاضافة إلى أنباء زيارة الرئيس السيسي الخرطوم مطلع الاسبوع المقبل "

وأعربت الحديدي عن سعادتها لتبوأ منصب وزير خارجية السودان لامرأة، قائلة: "ببقى سعيدة لما بلاقي إمرأة في مثل هذا المنصب، وهي مرأة عربية في دولة شقيقه، وهي إبنة القيادي السوداني الصادق المهدي "

وأضافت: "إثيوبيا أعلنت إعتزامها الاقدام على خطوة الملء الثاني بمعدل 13.5 مليار متر مكعب، وهو كبير مقارنة الاول الذي لم يتجاوز 5 مليار متر مكعب ومثل أضرار كثيرة للسودان في سد الرصيرص وغيره، بينما يهدد الملء الثاني نحو 20 مليون مواطن سوداني".

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