أمير توفيق: تعلمت من الخطيب إنكار الذات والعمل المؤسسي في الأهلي

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أمير توفيق: تعلمت من الخطيب إنكار الذات والعمل المؤسسي في الأهلي
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:37 م
علي نبوي
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي على أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي.
وأضاف أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي بأنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئيس النادي ، عقد بيبو جلسة معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها.
وتابع بأن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.
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