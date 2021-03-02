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الديهي: هناك تباطؤ أمريكي غير مبرر بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعي تمامًا أن المفاوضات حول سد النهضة التي تمت على الأراضي الأمريكية لمدة 3 شهور خلال العام الماضي كانت مفاوضات فنية برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، وليست مفاوضات سياسية، معقبًا: "أمريكا لا ينقصها فهم وإنما ينقصها قرار".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي يعلموا جيدًا أن إثيوبيا هي التي راوغت ولم تستكمل المفاوضات بواشنطن، مشددًا على أننا نحتاج لإرادة دولية حقيقة للتدخل لحل أزمة سد النهضة.

وشدد، على أن هناك تباطؤ أمريكي غير مبرر بشأن مفاوضات سد النهضة، منوهًا بأننا لدينا حق طبقًا للقانون الدولي، وحق تاريخي في حصة مصر في المياه، وهناك معاهدات دولية، ومحاولة التكاسل والتباطؤ الغربي والأمريكي لمحاولة الضغط على مصر والسوادن غير مجدي مع ناس مهددة في حياتها، فمياه النيل ليست رفاهية، وليس فيها سوى العيش معا أو الموت المحقق للجميع، ولن ينجح أحد في إيقاف جريان مياه النيل الا باستبدالها ببحور من دماءنا، فهذه حياتنا ندافع عنها.

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