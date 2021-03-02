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تسجيل صوتي يفضح سيطرة الإخوان على الهارب "محمد علي"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي يفضح سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على المقاول الهارب محمد على وإدارتهم صفحاته على السوشيال ميديا.

وقال "على"- وفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء – إن الإخوان طلبوا منه إقامة صفحة على "فيس بوك" باسمه ثم قاموا بالسيطرة عليها من قبل شخصى يدعى مسعد من قناة الشرق، وقام بنشر معلومات عن لسانه، مشيرا إلى أنه تحدث مع أيمن نور وأخبره بأنه سيعمل إنشاء صفحة تويتر باسمه وعلى فيس بوك.

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