الديهي يُحذر: هناك خطر قادم وقائم بالقارة الإفريقية (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لموقع "ديفينس وان" المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية، حذر من استعداد الجماعات الإسلامية المتطرفة التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، للنمو وتكثيف أنشطتها في عام 2021.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك دراسة أكدت نمو الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية.



وتابع،: "أنا مخضوض من تنامي الجماعات الإفريقية داخل القارة الإفريقية؛ لكونه هناك تناقض وتناحر بينهما، فالقارة الإفريقية أصبحت مفخخة وعبارة عن بيت للزواحف السامة التي زحفت من كل مكان وتوطنوا بالقارة الإفريقية، وهؤلاء يتم تمويلهم من وضع أياديهم على آبار البترول ومناجم الذهب، والتعامل مع المافيا، وهذا يمثل خطر على القارة الإفريقية بأكملها؛ لكون قلب القارة الإفريقية أصبح مسمم فهم فروا من الشرق الأوسط لمنطقة الساحل والصحراء".



وأكد، أن حركة شباب الصومال، حركة إرهابية مدعومة من تركيا، وهم قاموا بتخريب وتقسيم الصومال، وهناك تحركات من حركة شباب الصومال، وتحركات من بوكو حرام في نيجيريا المتخصصين في خطف الفتيات وطلاب المدارس وطلب فدية من الحكومة، وتحركات من داعش والقاعدة في النيجر، ويتم التناحر والصراع بينهما على الثروة والمال وتوظيف الموارد البشرية، والولايات المتحدة لم ولن تواجه الإرهاب في إفريقيا، وتركت القارة تواجه مصيرها مع الإرهاب بهدف تفخيخ القارة لضرب الاستثمارات الصينية التي تقدر بـ 170 مليار دولار في القارة، في حين الاستثمارات الأمريكية تقدر بـ 30 مليار دولار فقط.



وشدد، على أن هناك خطر قادم وقائم بالقارة الإفريقية، مناشدًا الأزهر الشريف وعلماء الدين في العالم أجمع بالدفاع عن صورة الدين، داعيًا جميع المركز البحثية ووسائل الإعلام بالتركيز على الإرهاب في إفريقيا.