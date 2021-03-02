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أمير توفيق يكشف أسباب تعاقد الأهلي مع موسيماني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي ان هناك عدة اسباب كانت وراء التعاقد معه الجنوب أفريقي لتدريب الفريق الأول .

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي أن لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب كانت لهم رؤية في ترتيب الأوراق خاصة أن كورونا اثرت كثيراً علي موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وقتها .

وأضاف أن هناك اسباب كثيرة وراء التعاقد مع بيتسو موسيماني أولها انه مدرب يعرف أدغال القارة السمرا ءومنافسات دوري أبطال أفريقيا وكان ضيق الوقت يفرض التعاقد مع مدري يعرف المنافسين في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن  موسيماني أيضاً مدرب يعشق الأستقرار ويستمر فترة كبيرة في الأندية التي يقودها تدريبياً بجانب السيرة الذاتية الكبيةر له ومعرفته لقيمة واسم الأهلي وحجم الضغوط التي سيمر بها مع القلعة الحمراء.

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