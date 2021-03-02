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الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع أليو ديانج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن هناك نظام واضح لدي لجنة التخطيط في الصفقات التي يتم التعاقد معها .

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي إن المالي اليو ديانج تم ترشيحه من قبل التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الاحمر السابق والذي يعشق النادي.
 
وأضاف أن ديانج من اللاعبين المميزين جداً فنياً وخلقياً وتم متابعته بشكل جيد قبل التعاقد معه.

وأوضح أن صفقة ديانج كانت مثالية في كل شئ حيث تمت متابعته وسافرت لضمه وإنهينا إجراءات التعاقد معه دون أن يعرف أحد.

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