Advertisements

القليوبية تفتح تحقيقا موسعا في واقعة الاعتداء على مراسل صدى البلد (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:46 م
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن واقعة الاعتداء على فريق عمل برنامج «على مسؤوليتي» فردية وسيتم التحقيق فيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بلغت المسؤول عن التعليم بالمحافظة، وسيتم فتح تحقيق شامل»، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخطئ.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب الاعتداء على مراسل برنامج «على مسئوليتي»، أمام مدرسة في القليوبية خلال ممارسة المراسل وزميله المصور لمهام عملهما في تغطية الامتحانات والتعرف على مشاكل الطلاب.

وقال موسى «المسئولين في المدرسة معاجبهمش حد يصور عندهم»، مردفًا « دي امتحانات مش أمن قومي، والزملاء كانا ذاهبين من أجل سماع أبنائنا الطلاب في القليوبية كما نسمعهم كل الطلاب».

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الحالة الصحية للطفل "ريان" بعد تلقيه أغلى دواء في العالم

منذ ساعة الا ربع

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ نصف ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات