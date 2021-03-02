بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب الاعتداء على مراسل برنامج «على مسئوليتي»، أمام مدرسة في القليوبية خلال ممارسة المراسل وزميله المصور لمهام عملهما في تغطية الامتحانات والتعرف على مشاكل الطلاب.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «بقول لشمس زميلي المراسل تروح من الصبح تقدم بلاغ باسمك وباسم زميلك المصور احنا مش عاوزين همجية ولا بلطجة وتعمل محضر ويروح النيابة ونتابعه».



وقال الإعلامي أحمد موسى، المسئولين في المدرسة «معاجبهمش حد يصور عندهم»، مردفًا « دي امتحانات مش أمن قومي، حيث إن الزملاء كانا ذاهبين من أجل سماع أبنائنا الطلاب في القليوبية كما نسمعهم كل الطلاب».



وأردف موسى، «خلال حديث المراسل مع الطلاب حضر شخص أدعى أنه مسئول أمن المدرسة وقام بالاعتداء على طاقم العمل، متسائلا: «هل ده دورك وحد قالك لما تشوف حد أضربه فيه مسئول كلفك بكدة؟!».



واستكمل موسى، «محدش قال اتعاملوا مع الصحفيين والمراسلين بالهمجية والبلطجة، ولو أنت مش محترم متلزمش المحافظة ولا الوزارة ولا المدرسة ولا المسئول اللي مشغلك».



وأكد الإعلامي أحمد موسى، هذا مشهد يسيء لي شخصيًا لأننا في دولة قانون والمراسل يحمل تصريحًا ويمارس عمله، مشددًا «حقهم مش هسيبه لأن هذا اعتداء على شخصيًا وكأنه ضربني أنا ».



وواصل موسى، «حقهم لازم يجي من وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية ومدير المدرسة وكل مسئول اعتدى على زملائي»، مضيفًا «القانون بيديني الحماية ويحبس كل من يتعدى على مراسل أو صحفي ».



وتسائل أحمد موسى، «أيه اللى جرى للناس، والللي عنده مشاكل متبقاش معانا احنا لأن كل شغلنا للبلد والدفاع عنها، وهنا لازم أقدم بلاغ للنائب العام لأن ليس هناك من يرهب الناس في عهد الرئيس السيسي».

