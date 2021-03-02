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الأهلي يكشف سبب فشل ضم سيرينو من صن داونز
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:52 م
علي نبوي
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.
وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه .
وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقاً أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .
يذكر أن الأهلي فاز الأحد الماضي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.
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