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الأهلي يكشف سبب فشل ضم سيرينو من صن داونز

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه .

وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقاً أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .

يذكر أن الأهلي فاز الأحد الماضي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.

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صن داونز سيرينو الأهلي

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