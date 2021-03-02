الأهلي يكشف سبب فشل ضم سيرينو من صن داونز

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.





وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه .





وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقاً أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .



