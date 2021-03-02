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أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن تفاصي الجملة الشهيرة " ساعة وترد علينا".

 

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي إنه مهما كان الخلاف مع الكابتن شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ .

 

وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جائت عفوية قدامك ساعة وترد علينا .

 

وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها انها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الاجتماعي .

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