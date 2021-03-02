آشعة الخلفية تحسم موقف أحمد محسن قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضع لآشعة غدًا، لتحديد مدى تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، ضمن مرحلة العلاج والتأهيل التي يخضع لها من أجل تجهيزه للقاء الزمالك المقبل في مسابقة الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.