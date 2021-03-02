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تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق برشلونة نظيره إشبيلية اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وتقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية، في الثامنة بتوقيت جرينتش، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: مينغويزا، جيرارد بيكيه، لينغليت.

خط الوسط: سيرجينو ديست، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، جوردي ألبا.

خط الهجوم: بيدري، عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب منذ 3 أسابيع على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثنائية نظيفة.

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