Advertisements

أول رد فعل من برلين على إعلان المغرب وقف التواصل مع السفارة الألمانية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، وفق ما نقلته القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV.

 

وأكدت الخارجية أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، موضحة أن "الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب. لذلك دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين اليوم إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح ما جرى".

 

وقالت القناة الألمانية إنه "بالرغم من تصنيف وزارة الخارجية الألمانية لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنها تقليدية وودودة وخالية من المشاكل.. إلا أن هناك مشاكل تطفو على السطح منذ فترة".

 

وأشارت إلى أن "هناك حاليا العديد من نقاط الخلاف بين الرباط والحكومة الألمانية. قد يكون أهمها الانتقاد الألماني للاعتراف من جانب واحد بمطالب المغرب بالصحراء الغربية من قبل الولايات المتحدة وهو ما أثار استياء المغرب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برلين المغرب المانيا

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ نصف ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 23 ساعة

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات الحالة الصحية للطفل "ريان" بعد تلقيه أغلى دواء في العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الخارجية: سامح شكري سيبحث أزمات المنطقة خلال زيارته لبرلين

دبلوماسي سابق: سوق الطاقة القادم في مصر قادر على تأمين ألمانيا وأوروبا

وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته إلى ألمانيا

وزير الخارجية الأمريكي يلغي زيارة لبرلين بسبب "مسائل ملحة"

عاجل.. ألمانيا تعلن حظر حزب الله وتطارد المنتمين له

المملكة ترحب بإعلان ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات