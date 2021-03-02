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البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء مخاوف ارتفاع عوائد السندات.

وصعدت أسهم شركات التأمين بنحو 1.6 بالمائة، لتكون الأفضل أداء في البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.3 بالمائة.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال يناير، بينما ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 413.2 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 6613.7 نقطة.

وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 14039.8 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة إل 5809.7 نقطة.

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