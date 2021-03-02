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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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خطف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا قاتلا الأحد الماضي من ضيفه طلائع الجيش، حيث تغلب الأحمر بثنائية مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الرائعة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 10-3-2021.

ويسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لحصد النقاط الثلاث أمام الإسماعيلي لمواصلة الضغط على الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مواجهات خاضها المارد الأحمر في نسخة هذا العام.

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